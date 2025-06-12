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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 12-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم 12-6-2025 علي مستوي الاعيرة  الذهبية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

 

سعر الذهب في مصر اليوم

خلال الأيام القلائل الماضية وصل معدل زيادة جرام الذهب نحو 35 جنيها في المتوسط وعلي مستوي  الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5365 جنيها للبيع و5394 جنيها للشراء.

 

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4695 جنيها للبيع و 4720 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4024 جنيها للبيع و 4045 جنيها للشراء .

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3130 جنيها للبيع و 3146 جنيها للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.56 ألف جنيه للبيع و 37.7 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3385 دولار للبيع و 3386 دولار للشراء.

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل المعدن النفيس المقوّم به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وجاء صعود الذهب وسط تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى نيّة إجلاء مواطنين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب "المخاطر المتزايدة".

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو، وهي نسبة أقل من التوقعات التي رجّحت زيادة بنسبة 0.2%.

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