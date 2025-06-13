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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب يشتعل من جديد.. قفزة مفاجئة وعيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الذهب يشتعل من جديد.. قفزة مفاجئة وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، قفزة ملحوظة في محلات الصاغة، وسط تزايد المخاوف العالمية من استمرار الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، وهو ما انعكس بوضوح على السوق، ليسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أسابيع.

وارتفعت الأسعار لجميع الأعيرة، خاصة عيار 21، الذي يعد المؤشر الأهم لتحركات السوق، وعيار 24، في ظل طلب متزايد من المستثمرين والمقبلين على الزواج.

وقفز سعر الجنيه الذهب بقيمة 1000 جنيه خلال أيام قليلة، ليصل إلى 37800 جنيه مقارنة بـ 36800 جنيه.

سعر الذهب اليوم 13/6

جاءت الأسعار في محلات الصاغة ، وفقًا للتحديثات الأخيرة، بدون مصنعية، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5400 جنيه للبيع – 5371 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 4950 جنيهًا للبيع – 4924 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4725 جنيهًا للبيع – 4700 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4050 جنيهًا للبيع – 4029 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3150 جنيهًا للبيع – 3133 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 2700 جنيهًا للبيع – 2686 جنيهًا للشراء

الأونصة: 167959 جنيهًا للبيع – 167070 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 37800 جنيهًا للبيع – 37600 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 3386.85 دولارًا.

سعر الذهب اليوم
 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يُعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق ، والأكثر طلبًا بين المقبلين على الزواج، ومع إضافة المصنعية، والتي تختلف من محل إلى آخر وتتراوح بين 100 إلى 250 جنيهًا، فإن سعر الذهب اليوم لعيار 21 بالمصنعية يتراوح ما بين 4825 إلى 4975 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر عيار 18، وهو الخيار المفضل للأسر ذات الدخل المتوسط والشباب، ليسجل 4050 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء، ليواصل الذهب بهذا التحديث صعوده الحاد الذي بدأ منذ بداية الأسبوع.

سعر الذهب اليوم عيار 24

أما الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً والذي يستخدم بشكل رئيسي في الاستثمارات طويلة الأجل، فقد سجل ارتفاعًا جديدًا اليوم الجمعة، ليبلغ 5400 جنيه للبيع و5371 جنيهًا للشراء، وهو أعلى سعر يسجله هذا العيار منذ عدة أسابيع.

سعر الذهب اليوم الجمعة 

يتوقع خبراء سوق المعادن أن يواصل الذهب اتجاهه التصاعدي اليوم، ما لم يحدث تراجع عالمي مفاجئ، ويرجح أن تظل الأسعار متقلبة، ما يتطلب متابعة دقيقة لـ سعر الذهب اليوم بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

في عام 2025، يعد عيار 21 هو المؤشر الأكثر دقة على حركة السوق، وسجل اليوم الجمعة 4725 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، في ظل استمرار لقفزاته المتتالية.

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟

وفقًا للتحديث الأخير، فإن سعر الذهب اليوم لعيار 21 بدون مصنعية يبلغ 4725 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء، بينما قد يرتفع بالمصنعية ليصل إلى حدود 4975 جنيهًا للجرام في بعض محلات الصاغة.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

يختلف سعر 1 جرام من الذهب حسب العيار، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 5400 جنيه

جرام الذهب عيار 21: 4725 جنيه

جرام الذهب عيار 18: 4050 جنيه

جرام الذهب عيار 14: 3150 جنيه

جرام الذهب عيار 12: 2700 جنيه

بكم سعر الذهب اليوم عيار 24؟

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 مستوى قياسيًا، حيث بلغ 5400 جنيهًا للبيع و5371 جنيهًا للشراء، ويتوقع أن يشهد مزيدًا من الصعود خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب عطلات الصيف وزيادة الطلب.

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