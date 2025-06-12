تراجع جديد يربك سوق الذهب.. بكم عيار 21 الآن؟

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 12 يونيو 2025، تراجعًا جديدًا بقيمة 10 جنيهات لكل جرام مقارنة بتعاملات الصباح، في حركة مفاجئة بأسعار الصاغة، وسط استمرار تقلبات السوق العالمي وانخفاض سعر الأوقية.

وقد انعكس هذا التراجع على جميع الأعيرة، خاصة العيار الأكثر تداولًا في مصر "عيار 21".



سعر الذهب اليوم 12/6/2025

بحسب آخر التحديثات في سوق الذهب ، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5388.5 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22 سجل 4939.5 جنيهًا للبيع و4913.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بلغ 4715 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 4041.5 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14 بلغ 3143.25 جنيهًا للبيع و3126.75 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب سجل 37720 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا بلغ 3383.13 دولارًا للبيع و3382.84 دولارًا للشراء

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب اليوم تراجعًا عامًا في جميع الأعيرة، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، والتي تأثرت ببيانات اقتصادية أميركية خفّضت من توقعات رفع الفائدة.

وقد بدا هذا الانخفاض واضحًا في محلات الصاغة، حيث استجاب السوق سريعًا للتحركات العالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

عيار 21، الأكثر استخدامًا في الزواج والمناسبات، واصل تراجعه اليوم ليسجل 4715 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ4725 جنيهًا و4700 جنيه، ما يعكس تراجعًا قدره 10 جنيهات كاملة للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

يعد عيار 18 خيارًا مفضلًا بين الشباب والأسر المتوسطة، نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالأعيرة الأخرى، وسجل اليوم الخميس 4041.5 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالتراجع العام.

سعر الذهب اليوم عيار 24

الذهب عيار 24، المعروف بـ"الذهب البندقي"، سجل انخفاضًا طفيفًا، ليبلغ 5388.5 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء. وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في الاستثمارات طويلة الأجل.

ويُعد هذا التراجع مؤشرًا إضافيًا على تذبذب الأسواق رغم الإقبال على الشراء في المواسم.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تختلف المصنعية من محل إلى آخر، حيث تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام، وبالتالي فإن سعر الذهب اليوم لعيار 21 بالمصنعية يتراوح ما بين 4815 إلى 4965 جنيهًا للجرام.

