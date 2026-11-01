محافظ الوادي الجديد تتابع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي و رصف الطرق بالمنطقة الحرفية في الخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي القائمة بالشارع الفاصل بين تقسيم السلام وتقسيم المحافظة القديم «شارع شدوه» بمدينة الخارجة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات المرافق، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

واطلعت المحافظ على أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي تمهيداً لبدء أعمال الرصف بالشارع الممتد من نهاية حي طريق الداخلة وحتى تقاطع الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالخارجة، بطول كيلو متر واحد وعرض 15 مترًا، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديرية الطرق والنقل للعام المالي 2026/2027، حيث تتضمن الأعمال معالجة الخط القديم وتعديل اتجاه الانحدار، وإعادة ضبط مناسيب خطوط المواسير وميولها، بما يضمن كفاءة سريان مياه الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددةً على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المقررة، وتجنب الحاجة إلى إعادة أعمال الحفر بعد الانتهاء من الرصف.

في سياق متصل، تابعت المحافظ شكوى المواطنين بشأن مشكلات الصرف الصحي بشارع العز بن عبد السلام بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة، ووجهت بسرعة اتخاذ إجراءات نقل أصول شبكة الصرف الصحي القائمة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتيح لها تولي مسئولية التشغيل والصيانة الدورية وإدراج الشبكة ضمن خطط الإحلال والتجديد المستقبلية.