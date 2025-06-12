سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 12-6-2025

صعد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مقدار 3.5 ريال في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 -6-2025.
سعر الذهب في السوق السعودي
وتوالي تصاعد سعر جرام الذهب في محال الصاغة السعودية بوتيرة 2- 3 ريالات منذ مطلع الاسبوع الجاري.
سعر عيار 24
سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 408 ريال سعودي
سعر عيار 22
بلغ سعر عيار 22 وهوي ثاني أعلي جرام ذهب بقيمة 374 ريال سعودي
سعر عيار 21
بلغ سعر عيار 21 نحو 357 ريال سعودي
سعر عيار 18
سجل سعر عيار 18 نحو 306 ريال سعودي
سعر عيار 14
بلغ سعر عيار 14 نحو 238 ريال سعودي
سعر الأونصة
وصل سعر أونصة الذهب نحو 12.7 ألف ريال سعودي
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2855ريال
سعر أونصة الذهب بالدولار
بلغ سعر أونصة الذهب المقومة بالدولار نحو 3383 دولار.