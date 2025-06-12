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سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 12-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

صعد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مقدار 3.5 ريال في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 -6-2025.

سعر الذهب في السوق السعودي

وتوالي تصاعد سعر جرام الذهب في محال الصاغة السعودية بوتيرة 2- 3 ريالات منذ مطلع الاسبوع الجاري.

سعر عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 408 ريال سعودي

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 وهوي ثاني أعلي جرام ذهب بقيمة 374 ريال سعودي

سعر عيار 21 

بلغ سعر عيار 21 نحو 357 ريال سعودي

سعر عيار 18 

سجل سعر عيار 18 نحو 306 ريال سعودي

سعر عيار 14 

بلغ سعر عيار 14 نحو 238 ريال سعودي

سعر الأونصة

وصل سعر أونصة الذهب نحو 12.7 ألف ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2855ريال

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب المقومة بالدولار نحو 3383 دولار.

سعر الذهب في الصاغة سعر عيار 21 اليوم مال واعمال سعر الذهب في الصاغة السعودية سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 22 اليوم سعر جرام الذهب

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