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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12-6-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-6-2025، بمقدار طفيف لم يجاوز 40 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم نحو 37.52 ألف جنيه للبيع و37.7 ألف جنيه للشراء.

 

سعر الذهب في مصر اليوم

وانخفض سعر الذهب نحو 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-6-2025؛ بعد أن صعد بمقدار 35 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5360 جنيها للبيع و5388 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع و4715 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4020 جنيها للبيع و4041 جنيها للشراء. 

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3126 جنيها للبيع و3143 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.52 ألف جنيه للبيع و37.7 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3385 دولارا للبيع و3386 دولارا للشراء.

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما جعل المعدن النفيس المقوّم به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وجاء صعود الذهب وسط تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى نيّة إجلاء مواطنين أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب "المخاطر المتزايدة".

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو، وهي نسبة أقل من التوقعات التي رجّحت زيادة بنسبة 0.2%.

خفض الفائدة

ويتوقّع المتعاملون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

 كما يترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات المركزي الأمريكي قبيل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 36.32 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1265.32 دولار، مواصلًا التحليق قرب أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1069.65 دولار.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

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