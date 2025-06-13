أسعار الذهب عند أعلى مستوى في شهر بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى لها في أكثر من شهر، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع سعي المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن زادت التوترات في الشرق الأوسط إثر الضربة الإسرائيلية لإيران.

وسجل الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 1.3% ليصل إلى 3428.28 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 7 مايو الماضي، كما سجل مكاسب تجاوزت 3.5% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران وسط زيادة التوتر بشأن الجهود الأمريكية لوقف إنتاج طهران لمواد تدخل في صناعة القنبلة النووية.

كما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسبًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة متوقعة من طهران، في حين تستعد القوات الأمريكية لاحتمالات متعددة في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.33 دولار للأوقية، وانخفض سعر لبلاتين بنسبة 0.8% لتصل إلى 1285.21 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1055.21 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.