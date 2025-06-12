المئات يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني من مسقط رأسه بالبحيرة |صور

توافد العشرات من الأهالي وأقارب وأصدقاء أحمد المسلماني، تاجر الذهب الشهير بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة ، لتشييع جثمانه الذي وافته المنية في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، متأثراً بإصاباته البالغة نتيجة اعتداء بسلاح أبيض .

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

وشهد محيط منزل العائلة حالة من الانهيار والبكاء بين أفراد أسرته، حيث تم نصب سرادق عزاء أمام المنزل وسط حالة من الصدمة والذهول التي سيطرت على الأهالي. عبّر الجميع عن حزنهم لفقدان رجل عُرف بلقب "الأمين" وصاحب السمعة الطيبة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة العصر من مسجد "سيدي البوصيري" بالمدينة، وسط حضور جماهيري واسع يتوقع أن يشمل الآلاف من أهالي رشيد والمراكز المجاورة، في جنازة تُوصف بـ"المهيبة"، تعبيراً عن الغضب الشعبي والحزن العميق الذي خلفته الجريمة.

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

تشيع جثمان أحمد المسلمانى بالبحيرة

وطالب الأهالي بـ"القصاص العاجل والعادل"، مؤكدين أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة أو خلاف عرضي، بل "جريمة اعتداء متعمّدة يجب أن يُحاسب مرتكبوها بأقصى درجات القانون".

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين اللذين تم ضبطهما بعد ساعات من الواقعة، مع توثيق الأدلة المصورة التي تُظهر لحظات الاعتداء، تمهيداً لتكييف القضية قانونياً.