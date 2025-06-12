الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخرين بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابة أحدهما التى أودت بحياته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال كل من مالك محل مجوهرات "توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم" وعامل بذات المحل "مصاب بجروح متفرقة، مقيمان بدائرة المركز ، وبسؤال الثانى ووالد الأول اتهما عاملين مقيمين بدائرة القسم بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول إثر مشاجرة بينهم لسابقة عمل المشكو فى حقه الأول بالمحل الخاص بالمتوفى واختلافهم على قيمة الأجر.

تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.