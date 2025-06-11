الداخلية تداهم أوكار الشر.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ64 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط والمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بأسيوط والمنيا– محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل– إتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – إتجار بالأسلحة النارية ") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 734 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، شابو ، هيدرو ، هيروين ، بانجو ، إستروكس" – قرابة 23 ألف قرص مخدر – 72 قطعة سلاح نارى " رشاش جرينوف، 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 10 فرد محلى ، 6 طبنجات ") .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 64 ) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.