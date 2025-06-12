أخبار التوك شو| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. الحكومة تكشف الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-6 2025.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى و الصغرى

القاهرة 36 23

بورسعيد 30 23

مطروح 28 19

شلاتين 38 25

الإسكندرية 28 20

حلايب 33 25

أسوان 44 28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 45 28

أبو ظبي 43 30

الدوحة 43 31

بيروت 27 24

بغداد 46 29

القدس 30 18

الخرطوم 44 31

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 12-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4660 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5326 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37280 جنيهاً.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.56 جنيه للبيع و49.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.69 جنيه للبيع، و56.53 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.89 جنيه للبيع، و66.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.21 جنيه للبيع، و13.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.91 جنيه للبيع، و161.30 جنيه للشراء.

الحكومة تكشف عن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي تناول متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المصري الكبير، حيث انتهت بالفعل أغلب الأعمال داخل المتحف منذ فترة، وشملت الاستعدادات تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف، والتي سيسلكها الضيوف، إلى جانب جهود مكثفة من محافظتي القاهرة والجيزة لتجميل وتشجير الواجهات والمناطق المحيطة، كما تم عرض ما أنجزته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية بنسبة إنجاز 100%.

مستشار الرئيس: التأمين والفحص بدقة أحد أعمدة منظومة نقل الدم الآمن في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن منظومة نقل الدم في مصر شهدت نقلة نوعية في التطوير والتنظيم خلال السنوات الأخيرة، انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية، لا سيما في خدمات الطوارئ والعمليات الدقيقة.

إيصالات أمانة.. كواليس جديدة بواقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر

كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كواليس جديدة في واقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر، قائلا: «والد العريس ووالد العروسة مضوا لبعض على إيصالات أمانة! وده تصرف أول مرة الجهات المعنية تشوفه بالشكل ده، وبيثير تساؤلات كتير: ليه مضوا؟ وهل ده كان نوع من الضمان؟ ولا ضغط عائلي؟ ولا مجرد وسيلة للتهرب من التوثيق الرسمي؟».

الملكة كانت بدينة.. زاهي حواس: إلهام شاهين رفضت تجسيد حتشبسوت احترامًا للحقيقة التاريخية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن موقف طريف جمعه بالفنانة إلهام شاهين، التي كانت تحلم بتجسيد شخصية الملكة "حتشبسوت" في عمل فني، إلا أن حلمها لم يكتمل بعد اكتشاف أثري غير متوقع، موضحا أن الفنانة العظيمة إلهام شاهين كانت تتمنى بالفعل أن تقوم بدور حتشبسوت، وكان ذلك من ضمن أحلامها الفنية، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد أن أجرينا دراسة بالأشعة المقطعية على مومياء الملكة، واكتشفنا أنها كانت بدينة.

الأرصاد: موجة حر شديدة تضرب البلاد.. وتحذيرات من شبورة كثيفة تؤثر على الرؤية

صرّحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض اليوم الخميس 12 يونيو 2025، لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون شديدة الحرارة، بينما تميل للاعتدال ليلًا، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر الشديد، خاصة السائقين ومرتادي الطرق السريعة.

لحظة سقوط الطائرة الهندية وعلى متنها أكثر من 200 شخص

أعلنت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الهندية البالغ عددهم 242 شخصا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

برلماني ليبي: بيان الخارجية المصرية منطقي ويدعو لاحترام السيادة ونرفض الفوضى

قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.