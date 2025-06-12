إيصالات أمانة.. كواليس جديدة بواقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر

كشف صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كواليس جديدة في واقعة زواج شاب من ذوي الهمم من قاصر.

وعلق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، قائلا: «والد العريس ووالد العروسة مضوا لبعض على إيصالات أمانة! وده تصرف أول مرة الجهات المعنية تشوفه بالشكل ده، وبيثير تساؤلات كتير: ليه مضوا؟ وهل ده كان نوع من الضمان؟ ولا ضغط عائلي؟ ولا مجرد وسيلة للتهرب من التوثيق الرسمي؟».

وأكد عثمان أن الجواز تم بشكل عرفي ومش موثق، وده معناه مشاكل قانونية كبيرة، خاصة لو حصل حمل أو خلاف.

وأوضح صبري عثمان أن النيابة العامة بتجري تحقيق شامل في الواقعة، بما فيهم قصة إيصالات الأمانة، للوقوف على تفاصيل من حدث.

واختتم قائلا: العريس من ذوي الهمم، وسنه 25 سنة، وده مش ممنوع من الجواز شرعاً ولا قانوناً طالما عنده القدرة، لكن الأزمة كلها في سن العروسة، اللي تعتبر قاصر قانوناً، والمجلس سيتدخل في أي حالة فيها انتهاك لحقوق الأطفال، حتى لو الأهالي موافقين.



