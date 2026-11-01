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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية.. الشروط والأوراق المطلوبة
ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية.. الشروط والأوراق المطلوبة
محمد غالي

يمثل الحصول على ترخيص تشغيل المصعد داخل العقارات السكنية إجراء ضروريا لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واشتراطات السلامة، وحماية أرواح السكان والمترددين على المبنى، خاصة أن تشغيل المصاعد يخضع لمجموعة من الإجراءات التي تنظمها الجهات الإدارية المختصة.

وتتيح المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن للمواطنين إمكانية التقدم بطلب استخراج ترخيص تشغيل مصعد، بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، وإجراء المعاينة الفنية اللازمة.

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية.. الشروط والأوراق المطلوبة

شروط استخراج ترخيص تشغيل مصعد

حددت الجهات المختصة مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للحصول على الخدمة، وتشمل ما يلي:

تقديم الطلب من مالك العقار أو وكيل عنه بموجب توكيل رسمي موثق أو رئيس اتحاد الشاغلين.

عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة تعوق الحصول على الخدمة.

المستندات المطلوبة لترخيص تشغيل المصعد

يتعين على المواطن تجهيز عدد من الأوراق والمستندات قبل التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.
صورة عقد صيانة مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.
توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة تكليف شخص آخر بإنهاء الإجراءات نيابة عنه.

استخراج ترخيص تشغيل مصعد

خطوات استخراج رخصة تشغيل مصعد

تتم إجراءات الحصول على ترخيص تشغيل المصعد من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، وفق الخطوات التالية.

1. التوجه إلى المركز التكنولوجي وملء النموذج المخصص لطلب الخدمة.
2. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.
3. سداد رسوم المعاينة المقررة.
4. إجراء المعاينة من جانب الإدارة المختصة لفحص المصعد والتأكد من استيفاء الاشتراطات.
5. اعتماد نتيجة المعاينة، سواء برفض الطلب في حالة وجود مخالفات أو بالموافقة عليه وتحديد الرسوم المطلوبة.
6. سداد الرسوم المقررة واستلام ترخيص تشغيل المصعد.

أبرز الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين

وتعمل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال منظومة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، إلى جانب متابعة الطلبات وفقا للاشتراطات والقواعد القانونية المنظمة لكل خدمة.

استخراج ترخيص تشغيل مصعد

وتتنوع الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لتشمل استخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية والإعلانات، وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والحصول على بيانات الصلاحية وشهادات المطابقة، فضلا عن تراخيص الترميم والتدعيم وطلبات الإشغالات والمرافق وغيرها من الخدمات، وفقا لاختصاصات كل جهة إدارية.

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