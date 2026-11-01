افتتاح سوق اليوم الواحد رقم 57 بأرمنت.. ومُبادرة من تجّار المدينة لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.. صور

اعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، انه فى إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، وتنفيذًا لمبادرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، وطبقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، تم افتتاح سوق اليوم الواحد رقم 57 بمركز ومدينة أرمنت، وذلك فى إطار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز المحافظة.

وشهد الافتتاح حضور المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والدكتور عبد الخالق أبو قرين رئيس مركز ومدينة أرمنت، ومدير إدارة تموين الطود، وعدد من القيادات التنفيذية، بافتتاح السوق أمام المواطنين، والذي تزامن مع إطلاق مبادرة من تجار مدينة أرمنت لتخفيض أسعار السلع والمنتجات، دعمًا للأسر محدودة الدخل ومساهمةً في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

ويضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمجمدات والمنتجات الأساسية، التي تتميز بجودتها وأسعارها المناسبة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 20% مقارنة بأسعار مثيلاتها بالأسواق، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة نحو دعم المواطنين من خلال توفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل الحلقات الوسيطة، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان جودة المنتجات، إلى جانب خلق حالة من المنافسة الإيجابية بين التجار والعارضين لتقديم أفضل السلع بأقل الأسعار.

ويُعد سوق اليوم الواحد نموذجًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع التجاري والمجتمع المحلي، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتوازن في الأسواق، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتُقام الأسواق تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، مع استمرار خطة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والدفع بالعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع والمناطق البعيدة، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين عليها بجودة عالية وأسعار مناسبة.