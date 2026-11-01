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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1350 مقابلة عمل و40% نسبة القبول.. 16 شركة كبرى تفتح أبوابها لخريجي جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

اختتم مركز توظيف جامعة عين شمس (ASU Career Center) برئاسة أ.د علا سامي مدير مركز التوظيف بالجامعة فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى «أسبوع التوظيف 2026» (ASU Career Week 2026)، والذي شهد نجاحًا استثنائيًا في نسخته الجديدة، من خلال تطبيق نموذج «أيام التوظيف المفتوحة»، بما أتاح لخريجي الجامعة فرصًا مباشرة للتواصل مع كبرى الشركات، وإجراء مقابلات عمل فورية، في خطوة تعزز الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.
وشهد مقر مركز التوظيف بالمدينة الجامعية على مدار أيام الملتقى حراكًا مهنيًا واسعًا، بمشاركة 16 شركة رائدة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا والمال والأعمال والتجارة، حيث استقطب الملتقى 443 خريجًا من الباحثين عن فرص عمل، في إطار جهود الجامعة لتوفير منصات فعالة تُمكّن شباب الخريجين من الانتقال إلى سوق العمل بكفاءة وثقة.
وفي إنجاز يعكس كفاءة التنظيم وفاعلية نموذج التوظيف المباشر، نجح الملتقى في تنظيم وإدارة  1350 مقابلة عمل فعلية، أسفرت عن تحقيق نسبة قبول مبدئي بلغت 40% من إجمالي المقابلات.
وشهدت الفعاليات حصول عدد من المرشحين على أكثر من قبول مبدئي لدى شركات مختلفة، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة وملاءمتها لمهارات الخريجين وتخصصاتهم، فيما تتواصل أعمال تقييم باقي المرشحين، تمهيدًا لاستكمال تسجيل نتائج القبول على النظام الإلكتروني الخاص بالملتقى.
يأتي نجاح النسخة الخامسة من أسبوع التوظيف تأكيدًا لريادة جامعة عين شمس ودور مركز التوظيف في دعم وتأهيل خريجيها، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين جودة الفرص الوظيفية، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، وكفاءة التنظيم والتوظيف التكنولوجي.

وتواصل جامعة عين شمس جهودها في تمكين شباب الخريجين، وتطوير مهاراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مستقبل مهني واعد.

مركز توظيف جامعة عين شمس جامعة عين شمس مدير مركز التوظيف

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