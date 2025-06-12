الأرصاد: موجة حر شديدة تضرب البلاد.. وتحذيرات من شبورة كثيفة تؤثر على الرؤية

صرّحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض اليوم الخميس 12 يونيو 2025، لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون شديدة الحرارة، بينما تميل للاعتدال ليلًا، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر الشديد، خاصة السائقين ومرتادي الطرق السريعة.

وأوضحت «غانم» خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون بين الساعة الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا، مشددة على ضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، مع الالتزام بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام الوسائل الوقائية كالنظارات الشمسية والقبعات، فضلًا عن الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتجنّب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

كما حذّرت منار غانم من تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مشيرة إلى أن هذه الشبورة قد تؤدي إلى انعدام أو ضعف شديد في الرؤية الأفقية، وهو ما يشكل خطورة على حركة المرور.

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ودعت «غانم» قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات السلامة المرورية، من بينها:

تخفيض السرعة تدريجيًا

استخدام الكشافات الأمامية والخلفية

فتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لمنع تكثف البخار

زيادة مسافات الأمان بين المركبات

تشغيل مساحات الزجاج بانتظام لضمان الرؤية الواضحة

وأكدت أن هناك نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على فترات متقطعة في مناطق السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء، موضحة أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة، أشارت منار غانم إلى أن محافظات الصعيد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مسجلة:

أسوان: 44 درجة

الأقصر: 43 درجة

قنا: 42 درجة

سوهاج: 40 درجة

بينما تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، والإسكندرية 28 درجة فقط، مما يبرز الفارق الواضح بين شمال البلاد وجنوبها.

واختتمت «غانم» تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل يومي، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جوية مفاجئة خلال الأيام المقبلة، مع تغيرات في درجات الحرارة ونسب الرطوبة