متحدث الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى العالمي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي تناول متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المصري الكبير، حيث انتهت بالفعل أغلب الأعمال داخل المتحف منذ فترة، وشملت الاستعدادات تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف، والتي سيسلكها الضيوف، إلى جانب جهود مكثفة من محافظتي القاهرة والجيزة لتجميل وتشجير الواجهات والمناطق المحيطة، كما تم عرض ما أنجزته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية بنسبة إنجاز 100%.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تنظر إلى افتتاح المتحف المصري الكبير كخطوة محورية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي وسياحي عالمي، وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع السياحة، تشمل المزارات الدينية والساحلية وغيرها، مشيرًا، إلى أنّ المتحف سيحتل أهمية خاصة على الخريطة العالمية نظراً لما يمثله من ثقل حضاري يهم كافة شعوب العالم، كما أن المعايير التي اعتمدت في إنشائه وإدارته تتماشى مع أرقى معايير المتاحف العالمية، كما يرتقب العالم افتتاحه نظرا للاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المنتظر أن يفوق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مستوى الأحداث السابقة مثل موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش، سواء من حيث التنظيم أو الترويج، مشيرًا، إلى أن حملات دعائية بدأت بالفعل على مستوى دولي، مع تأكيد مشاركة رعاة كبار وإعلام دولي لتغطية الحدث، ومن ثم، فإن حفل الافتتاح سيكون على مستوى عالمي.