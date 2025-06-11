أسامة كمال يشيد بالمتحف المصري الكبير: باب رزق للكثيرين وفخر للمصريين والعرب

أشاد الإعلامي أسامة كمال بالمتحف المصري الكبير، واصفا إياه بأنه "قصة كبيرة" لمصر، تتجاوز الجانب الثقافي لتشمل السياحة والاقتصاد وخلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين.

وتابع كمال خلال برنامج مساء دى إم سى قائلا : أن "الناس بتبص على مصر في عز الأزمات الموجودة في المنطقة"، مما يعكس أهمية هذا المشروع في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف أسامة كمال أن مصر تنتقل "نقلة مهمة وسريعة"، مخاطبا الجمهور: "أوعى تقول وأنا مالي، وهو المتحف هيأكلني ولا يشربني؟، أعتقد أن المتحف هيكون سبب وباب رزق للكثير من المصريين، وأنا ممكن أكون واحد منهم وأنت كمان لكن بأشكال كثيرة ومختلفة".



وأكد كمال أن "المتحف سيكون فخرا لينا كمصريين وللمنطقة العربية كلها، بأن يكون في شيء بهذا الجمال الذي حطينا فيه آثارنا المصرية العظيمة في مكان مميز تم التخطيط له في سنوات طويلة والتصميم له بشكل مميز، ويخرج إلى النور في احتفالية كبيرة من زوار من أنحاء العالم، وإن شاء الله يأتي ومعه الخير الكثير لمصر والمصريين".