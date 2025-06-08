العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يغلق 20 يومًا استعدادًا للافتتاح الرسمي

تنطلق الاحتفالية الكبرى للافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير بعد ‎25 يومًا، يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤساء وملوك مختلف دول العالم، والمقرر لها يوم 3 يوليو المقبل.

وتقرر غلق المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

أعمال تنظيمية ولوجيستية داخل المتحف

وتنفذ وزارة السياحة والآثار خلال هذه الفترة، عددا من الأعمال التنظيمية واللوجيستية داخل المتحف، ونظرًا لما يترتب على ذلك من آثار تشغيلية فسيتم عدم إدراج المتحف على أي برامج سياحية خلال تلك الفترة.

ويجري حاليا استعراض أجندة الاحتفالية المُقترحة للمتحف المصري الكبير، بداية من شكل الدعوة التي سيتم توجيهها للملوك والرؤساء والأمراء، وكبار المسؤولين، ومرورًا بالفقرات المقترحة المختلفة، وغيرها من الأمور اللوجستية التي تسهم في خروج الاحتفالية على أفضل وجه.

وتستمر الاستعدادات الخاصة بالافتتاح الرسمي المنتظر لـ المتحف المصري الكبير، التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، هي امتداد الاحتفال على مدار عدة أيام، حتى يتسنى إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه، بما يسهم في الترويج للدولة المصرية، والمقاصد السياحية التي تتمتع بها، والترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.