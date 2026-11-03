إجلاء آلاف السكان في فلوريدا بعد فيضانات مفاجئة وتحذيرات من أمطار قياسية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية حالة الطوارئ بسبب الفيضانات المفاجئة في منطقتي ويست ملبورن وبالم باي بولاية فلوريدا، محذرة من احتمالات وقوع فيضانات كارثية، فيما جرى إجلاء آلاف السكان تحسبا لتفاقم الأوضاع.

ومددت الهيئة حالة الطوارئ حتى الساعة 1:45 ظهرا بالتوقيت المحلي، بعدما شهدت المنطقة هطول كميات قياسية من الأمطار منذ يوم الأحد وحتى منتصف نهار الاثنين، تراوحت بين 15 و20 بوصة، بما يعادل نحو 38 إلى 51 سنتيمترا، مع توقعات بسقوط كميات إضافية تتراوح بين بوصتين وأربع بوصات.

وسجلت مدينة ملبورن، يوم الاثنين، أعلى معدل لهطول الأمطار في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1937، بعدما بلغت كمية الأمطار 10.28 بوصة، أي نحو 26 سنتيمترا، قبل حلول منتصف النهار.

وصنفت هيئة الأرصاد الجوية المنطقة ضمن مستوى الخطر المتوسط، وهو المستوى الثالث من بين أربعة مستويات، فيما يتعلق باحتمالات هطول أمطار غزيرة للغاية خلال اليوم.

وفي تحذير منفصل، أصدرت الهيئة إنذارا من الفيضانات المفاجئة في المناطق الداخلية من ولاية فلوريدا، بما في ذلك مدينة سيبرينغ، بعدما شهدت هطول أمطار تراوحت بين 5 و9 بوصات، مع توقعات بسقوط كميات إضافية تتراوح بين بوصتين وثلاث بوصات، ما يزيد المخاوف من اتساع نطاق الفيضانات.