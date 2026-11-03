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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ما وراء حملة لندن؟.. نواب يكشفون لـ صدى البلد مكاسب الترويج للسياحة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإطلاق وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية متكاملة في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع مشاركة مصر كشريك رئيسي في بورصة لندن الدولية للسياحة 2026، مؤكدين أن التحرك يعكس توجهًا نحو تطوير أدوات التسويق السياحي وتعزيز حضور المقصد المصري في الأسواق العالمية.

وأكد النواب، في تصريحات لـ"صدي البلد"، ، أن أهمية الحملة تتجاوز مجرد الترويج للمعالم السياحية، لتصبح جزءًا من استراتيجية اقتصادية تستهدف زيادة التدفقات السياحية، وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشددين على ضرورة ترجمة هذا الحضور الدولي إلى زيادة فعلية في الحجوزات وأعداد السائحين.

وأشاروا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة تؤهلها للمنافسة عالميًا، إلا أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب استمرار الحملات الترويجية، وتطوير جودة الخدمات، وتعزيز الشراكات مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات في الأسواق المستهدفة.

محمد سمير: الترويج السياحي بوابة لدعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حملة ترويجية واسعة في لندن بالتزامن مع مشاركة مصر كشريك رئيسي في البورصة السياحية يمثل تحركًا مهمًا لتعزيز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.

وقال  في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  إن أهمية هذه الحملات لا تقتصر على التعريف بالمناطق السياحية المصرية، وإنما تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة أعداد السائحين، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، وخلق فرص أكبر للاستثمار السياحي وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن السوق البريطاني من الأسواق المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، وأن التواجد الإعلاني المكثف في شوارع لندن ومحطات المترو والمناطق الحيوية، بالتوازي مع استخدام أدوات التسويق الرقمي، يعكس تطورًا في أساليب الترويج ومواكبة المتغيرات العالمية.

وشدد على ضرورة استثمار المشاركة في بورصة لندن لتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية، وزيادة الرحلات المباشرة إلى المقاصد المصرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

أحمد سمير: تحويل الاهتمام العالمي إلى حجوزات فعلية هو التحدي الحقيقي

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المنافسة في صناعة السياحة لم تعد تعتمد فقط على امتلاك المقومات والأماكن السياحية، وإنما أصبحت ترتبط بقدرة الدول على تسويق منتجاتها والوصول إلى السائح المستهدف باستخدام الأدوات الحديثة.

وأوضح   في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الاهتمام الدولي بالمقصد المصري إلى قرارات فعلية بالسفر والحجز، وهو ما يتطلب حملات ترويجية مستمرة وموجهة، وشراكات قوية مع شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الاستهداف الجغرافي والإعلانات الرقمية في حملة لندن يعكس أهمية توظيف التكنولوجيا في صناعة السياحة، والوصول إلى السائحين المحتملين وفقًا لاهتماماتهم وتفضيلاتهم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح الحملات الترويجية لا يقاس بحجم الانتشار الإعلاني وحده، وإنما بقدرتها على زيادة أعداد السائحين، ورفع معدلات الإشغال الفندقي، وزيادة متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته داخل مصر.

نجلاء العسيلي: السياحة المصرية قوة ناعمة تعكس مكانة الدولة أمام العالم

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الحملات الترويجية الخارجية تمثل استثمارًا مهمًا في القوة الناعمة المصرية، لما تقوم به من دور في تعريف شعوب العالم بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها.

وقالت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مصر ليست مقصدًا سياحيًا يرتبط بموسم واحد أو نمط محدد، وإنما تمتلك تنوعًا استثنائيًا يجمع بين السياحة الثقافية والأثرية والشاطئية والعلاجية والبيئية والترفيهية، وهو ما يمنحها فرصًا كبيرة لجذب شرائح مختلفة من السائحين على مدار العام.

وأضافت أن اختيار لندن لإطلاق حملة ترويجية واسعة يحمل أهمية خاصة في ظل أهمية السوق البريطاني للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل مع الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية.

وشددت على أن الترويج السياحي يجب أن يتزامن مع تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بتجربة السائح داخل المقاصد المصرية، والاهتمام بتدريب العاملين بالقطاع، بما يعزز ثقة الزائر ويشجعه على تكرار الزيارة.

نواب البرلمان الاقتصاد الوطني العملة الأجنبية التسويق الذكي أعضاء مجلسي النواب

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