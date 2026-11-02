قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا.. وغيابه بسبب عدم اكتمال جاهزيته
4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون.. بصمة عموتة وخبرة بن شرقي وأزمة إهدار الفرص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد السطوحي: الديمقراطيون سيحكمون سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
محمود محسن

قال الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية محمد السطوحي إن الديمقراطيين سيحكمون سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن الأمر لا يثير شكوكًا كبيرة حتى بين الجمهوريين، الذين بدأ بعضهم في التسليم بخسارة مقاعدهم، وسحبوا التمويل من عدد من مرشحي الحزب في الحملات الانتخابية.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ استطلاعات الرأي، رغم ما تتضمنه من عيوب وعدم تطابق نتائجها دائمًا مع الواقع، تظل الطريقة المتاحة للتوقع والتنبؤ، ويمكن استخدامها قاعدةً ومؤشرًا لإجراء الحسابات السياسية، دون افتراض أن النتائج النهائية ستتطابق بالضرورة معها.

وأوضح أن وجود فارق يتراوح بين 10 و15% في استطلاعات الرأي يعني أنه حتى إذا حدث تغيير في اتجاهات الناخبين، فقد يخسر المرشح بفارق يتراوح بين 5 و6%، وهو ما يجعل الاستطلاعات مهمة في تكوين تصور عن المشهد الانتخابي.

وأشار السطوحي إلى أن معادلة مجلس الشيوخ أكثر صعوبة، إذ يتكون المجلس من 100 عضو، ويتمتع الجمهوريون حاليًا بأغلبية تبلغ 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين.

ولفت إلى أن هناك 10 مقاعد من أصل 33 مقعدًا متنافسًا عليها تشهد منافسة متقاربة للغاية، ويمكن أن تذهب إلى أي من الحزبين، موضحًا أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بثمانية مقاعد من المقاعد العشرة المتنافس عليها.

يحتاجون إلى الفوز بأربعة منها

وبيّن أن من بين المقاعد العشرة أربعة مقاعد يشغلها ديمقراطيون وستة يشغلها جمهوريون، وأن أغلب المقاعد الديمقراطية تبدو شبه مضمونة، باستثناء مقعد عبد الله السيد في ولاية ميشيجان، بينما يواجه الجمهوريون قلقًا بشأن المقاعد الستة التابعة لهم، ويحتاجون إلى الفوز بأربعة منها، وهو احتمال لا يزال قائمًا.

محمد السطوحي مجلس النواب الأمريكي الحملات الانتخابية التمويل استطلاعات الرأي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

وليد حجاج: الشهرة عبر السوشيال ميديا جعلت الأطفال يعتقدون أنها طريق النجاح والثراء

منصات التواصل الإجتماعي

محمد فتحي: خوارزميات التواصل حولت الإعلام من مطعم إلى مدينة ملاهٍ

التيك توك

محمد فتحي: تنظيم صناع المحتوى يجب أن يستهدف فهم نشاطهم لا تقييدهم

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد