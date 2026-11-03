قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجلاء آلاف السكان في فلوريدا بعد فيضانات مفاجئة وتحذيرات من أمطار قياسية
رغم حرب إيران.. الإمارات تعلن ارتفاع صادراتها النفطية بعد انسحابها من أوبك
انخفاض رؤية وأمطار بمطروح.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم
دعاء تفريج الهموم في جوف الليل.. أدعية نبوية تشرح الصدر وتزيل الكرب
أبو ظبي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية لإنهاء حرب أوكرانيا
إعلامي: صناعة الأزمات أصبحت ممنهجة ضد الأهلي وتجاهل الإيجابيات
صلاح يؤكد لرئيس اتحاد الكرة تواجده في معسكر مباراتي مصر ومالاوي
السلام مقابل المعادن النادرة.. استراتيجية أمريكية جديدة للتسوية السياسية في ميانمار
علاء عوض: تزوجت 4 مرات ووالدة طليقتي اعترفت عملت لي سحر
اتكلمي بلهجتنا المصرية.. مدرسة لغة عربية تثير الجدل بالهجوم على ميار الشوربجي
المستشار الألماني: رئيس بلادنا القادم في مارس 2027 يجب أن يكون امرأة
مصرع شخصين بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في كوم أمبو بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علاء عوض: تزوجت 4 مرات ووالدة طليقتي اعترفت عملت لي سحر

علاء عوض
علاء عوض
محمود محسن

كشف الفنان علاء عوض عن تفاصيل جديدة من حياته الشخصية، متحدثًا عن تجارب الزواج الأربع التي خاضها، والأزمات التي واجهها على مدار سنوات، والتي تركت آثارًا نفسية قاسية عليه، حتى إنه فكر في الانتحار خلال إحدى الفترات الصعبة التي مر بها.

وخلال لقائه مع الإعلامي  عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة الحياة، تطرق عوض إلى كواليس زواجه الأول، والظروف التي أدت إلى انفصاله، إلى جانب أزمة قانونية قال إنه تعرض خلالها للظلم، وانتهت بحصوله على البراءة، لكنها تسببت في معاناة طويلة أثرت في حياته الشخصية.

واستعاد علاء عوض ذكريات زواجه الأول، موضحًا أنه جاء بعد قصة حب مع مطربة أوبرا، ورغم الصعوبات التي واجهته في بداية العلاقة، فإنهما قررا الزواج، لكن حياتهما لم تخلُ من الخلافات التي انتهت بالانفصال بعد عام واحد.

وأشار إلى أن طليقته أخبرته، بحسب روايته، بأن والدتها قامت بأعمال سحر بهدف التفريق بينهما، لافتًا إلى أن التجربة كانت مؤلمة للطرفين، خاصة أنهما دخلا الزواج بمشاعر حب قوية.

وتحدث الفنان عن زيجاته الثلاث الأخرى، مؤكدًا أن لكل تجربة ظروفها المختلفة، وأن رغبته في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال كانت حاضرة في حياته، معربًا عن إمكانية الزواج مرة أخرى إذا وجد الشريكة المناسبة.

وأضاف أنه يعيش بمفرده رغم وجود أسرته وأصدقائه، وأن الشعور بالوحدة يراوده أحيانًا، مشيرًا إلى أن الكلاب التي يربيها أصبحت مصدرًا مهمًا للونس في حياته، ووصفها بأنها أعز ما يملك.

وتطرق علاء عوض إلى واحدة من أصعب المحطات التي عاشها، كاشفًا عن تعرضه لأزمة قال إنها تسببت في ظلمه، قبل أن يحصل على البراءة من القضية المرتبطة بها.

وأوضح أن معاناته امتدت إلى أوراقه الرسمية، بعدما اكتشف، وفق حديثه، عدم وجود بيانات له على أجهزة الكمبيوتر، الأمر الذي أدى إلى اعتباره «ساقط قيد»، قبل أن يتمكن من استخراج بطاقة شخصية، مع تغيير تاريخ ميلاده.

وأكد أن ما تعرض له ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، حتى إنه فكر في الانتحار نتيجة شعوره بالظلم وعدم قدرته على استعادة حقوقه، لكنه لجأ إلى الله حتى تجاوز تلك المرحلة.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى نحو 25 عامًا، مشيرًا إلى أنه قرر في النهاية إغلاق هذا الملف والابتعاد عن الصراعات، والتركيز على عمله الفني، رغم شعوره بأنه لم يحصل على كامل حقه.

«قرصة ودن».. حكاية كتاب تراجع عن نشره

وكشف الفنان عن مشروع كتاب كان يعتزم من خلاله سرد تفاصيل من حياته وتجربته مع الأزمات، واختار له عنوان «قرصة ودن»، موضحًا أن الفنان الراحل لطفي لبيب تحدث معه بشأن تحويل الفكرة إلى كتاب.

لكنه أشار إلى أنه لم يستكمل المشروع، بعدما أدرك أن الكشف عن تفاصيل تلك الوقائع قد يفتح الباب أمام مشكلات كبيرة، مؤكدًا أن الكتاب لن يرى النور.

وأوضح عوض أنه يفضل توجيه اهتمامه إلى مستقبله الفني، بدلًا من العودة إلى خلافات الماضي، لافتًا إلى أنه استعاد ثقته بنفسه وعاد لتقديم أعمال ناجحة بعد تجاوز جانب من أزماته.

علاء ولي الدين وعبد الله محمود ووائل نور في قائمة المساندين

وعن الأشخاص الذين ساندوه في أوقات الشدة، ذكر علاء عوض أسماء الفنانين الراحلين علاء ولي الدين وعبد الله محمود ووائل نور، مشيرًا إلى أنهم كانوا من بين الذين وقفوا إلى جواره خلال محنته.

وأكد أن الأزمات تكشف حقيقة العلاقات، وتوضح من يتمسك بالإنسان في أوقات ضعفه ومن يختار الابتعاد عنه، معتبرًا أن هذه التجارب تترك دروسًا مهمة في حياة أصحابها.

رسالة عتاب لمن اختفوا وقت الشدة

وفي ختام اللقاء، وجه علاء عوض رسائل حملت معاني الحب والصلح والعتاب، معبرًا عن تقديره لكل من دعمه وسانده حتى تمكن من العودة إلى جمهوره ومواصلة مشواره الفني.

كما وجه عتابًا إلى الأصدقاء الذين ابتعدوا عنه دون أسباب واضحة، وإلى بعض أفراد أسرته الذين شعر بأنهم تخلوا عنه خلال أزماته، مؤكدًا في الوقت نفسه حبه للحياة ولكل من وقف إلى جانبه.

واختتم الفنان حديثه بتوجيه الشكر إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مشيدًا بإتاحة الفرصة له للكشف عن جوانب من حياته الشخصية والفنية، والحديث عن تجارب قال إنها ظلت بعيدة عن الأضواء لسنوات طويلة.

علاء عوض الزواج الانتحار عمرو الليثي الأضواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

الطفلة رحمة إحدى الضحيتين

مفاجأة في محاكمة المتهمات بقتل حفيدين بجريمة الكلور

رمضان صبحى

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

ترشيحاتنا

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

شكوي الطفل

كيف تتعامل الأسرة مع شكوى الطفل من المعلم بالمدرسة؟

الزبادي

انتهت صلاحية الزبادي؟.. 4 علامات تكشف لك إن كان آمناً للأكل أم يجب التخلص منه

بالصور

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

بعد طرح جيتور T2 i-DM.. سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر

5 سيارات صينية
5 سيارات صينية
5 سيارات صينية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد