علاء عوض: أحمد زكي دعمني ورشحني لـ"مستر كاراتيه".. وضربني بالقلم بجد في مشهد "شنكل ابن شناكل"



استعاد علاء عوض ذكريات طفولته وبداياته الفنية، موضحًا أنه التحق بمعهد الباليه في سن مبكرة، كما درس في مدرسة الليسيه وتعلم اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن نشأته الفنية تأثرت كثيرًا بوالده الفنان الراحل محمد عوض، الذي اصطحبه إلى المسرح، وكان له دور كبير في توجيهه نحو الفن، قبل أن يتدرب بمعهد الفنون المسرحية.

وقال علاء عوض، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة" أن والده هو صاحب فكرة الأسماء التي تجمعهم، والتي ارتبطت بحكاية «إمبراطورية عين».

وعن أبرز محطاته السينمائية، تحدث عوض عن مشاركته في مسلسل «أخو البنات» مع الفنان محمود ياسين، تحت إشراف المنتج ممدوح الليثي وقطاع الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من البدايات المهمة في مشواره.

كما استعاد كواليس مشاركته الشهيرة في فيلم «مستر كاراتيه» أمام الفنان أحمد زكي، من خلال شخصية «شنكل ابن شناكل»، مؤكدًا أن أحمد زكي كان داعمًا كبيرًا له، وهو من رشحه للمشاركة في الفيلم.

وأوضح أن دوره لم يقتصر على التمثيل فقط، بل تولى أيضًا تصميم الاستعراضات، التي جرى تنفيذ أحدها في شارع 26 يوليو بمنطقة الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد زكي والمخرج محمد خان أصبحا يرشحانه للمشاركة في أعمال سينمائية أخرى بعد نجاح التجربة.

وكشف عوض عن كواليس أحد المشاهد التي جمعته بأحمد زكي، قائلًا إنه تلقى قلمًا حقيقيًا من النجم الراحل خلال التصوير، وكان رد فعله عفويًا وقويًا، حتى إنه قفز خلال المشهد بشكل ارتجالي، وهو ما نال إعجاب فريق العمل، وكان من بين تفاصيل ظهور شخصية «شنكل ابن شناكل».

وتطرق إلى رؤيته لعدد من كبار نجوم الفن، مشيدًا بالفنان عادل إمام باعتباره النجم الأول لفترة طويلة، كما وصف الفنان نور الشريف بأنه يمتلك حرفية استثنائية أمام الكاميرا، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير خلال مشاركتهما في فيلم «حدوتة مصرية».

وأشاد كذلك بموهبة أحمد زكي، معتبرًا إياه ملك التقمص والاندماج الكامل في الشخصية، ووصفه بأنه نجم عالمي، كما أشار إلى مشاركته في فيلم «استاكوزا»، الذي تولى خلاله تصميم الاستعراضات.

وعن أعماله الدرامية الحديثة، تحدث عوض عن مشاركته في مسلسل «الأجهر» مع الفنان عمرو سعد، حيث جسد شخصية «عم حلمي»، مؤكدًا أن الدور كان من الشخصيات الصعبة والمجهدة، لما يتضمنه من تحديات فنية وأداء مختلف.

وأشار إلى أن عمرو سعد هو من رشحه للعمل، مشيدًا بحفاوة استقباله ودعمه خلال التصوير، مؤكدًا أن الكيمياء الفنية بينهما كانت واضحة، خاصة في أحد المشاهد التي جمعتهما داخل الفيلا، ووصف عمرو سعد بأنه فنان كبير وابن بلد ويحرص على مساعدة جميع المشاركين في العمل.

كما تحدث علاء عوض عن مسلسل «عائلة شلش»، مؤكدًا أنه من أهم الأعمال التي شارك فيها خلال مسيرته الفنية، وأن الشخصية التي قدمها حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى دعم والده الفنان محمد عوض له وتشجيعه على المشاركة في العمل.

وأضاف أنه شارك بعد ذلك في عملين مع والده، من بينهما مسلسل «بيت القاضي»، الذي يمثل محطة مهمة في ذكرياته الفنية والعائلية.

يحبه كثيرًا ويطلق عليه لقب «خال».

واختتم حديثه بالإشادة بمسلسل «قهوة المحطة»، من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، معربًا عن تقديره الكبير له، ومؤكدًا أنه كاتب متميز يحرص على دعمه والإشادة بأدائه، وكشف أنه يحبه كثيرًا ويطلق عليه لقب «خال».