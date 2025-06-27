تعرضت لأعمال سحر من حماتي.. علاء عوض يكشف أسراره

قال الفنان علاء عوض، إنه تزوج 4 مرات، ولكنه انفصل عن جميع زوجاته، وهو أعزب حاليا، موضحًا أن الحياة الزوجية أو العزوبية لها مميزاتها وعيوبها.

وتابع علاء عوض، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، قائلاً: إنه كان يتمنى أن يكون أبًا، ولكن يعتبر جميلة أو عاطف شقيقه أو عادل، هم أبناؤه، ولم يحزن على فكرة عدم الإنجاب، بل الموضوع لم يكن عائقا بالنسبة له، وهو ليس ضد الزواج.

وأضاف علاء عوض، أن البعض فهم تصريح "اتجوزت 4 مرات وتُبْت"، كان مجرد جملة قالها على سبيل المزاح فهو ليس عدو المرأة، بل هي كل شيء جميل في التاريخ والمجتمع.