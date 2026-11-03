ضبط مخزن زيوت طعام فاسدة وتشميعه بإحدى قرى المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط مخزن لتداول زيوت الطعام مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى قرى مركز المنيا، حيث عثرت الحملة على «فنطاس» يُستخدم في توزيع الزيوت المخالفة، وجرى غلق المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي للممارسات التي تهدد صحة المواطنين، وبناءً على تكليفات المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الرقابة الميدانية ومواجهة المخالفات.

وشاركت في الحملة إدارة شؤون البيئة، والإدارة العامة لتراخيص المحال بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وإدارة تموين المركز، والإدارة العامة للإشغالات، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المخزن وغلقه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على أماكن تداول وتصنيع وتخزين السلع الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تداول سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك.

