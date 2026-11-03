أبو ظبي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية لإنهاء حرب أوكرانيا

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يومي 10 و11 نوفمبر المقبل، في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن واشنطن ستعمل خلال الاجتماعات المرتقبة على بحث الملفات الرئيسية المرتبطة بإنهاء الحرب، وسط توقعات بمشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ضمن الوفد الأمريكي.

ضمانات أمنية وإعادة إعمار أوكرانيا

وبحسب مسؤول أمريكي رفيع نقلت عنه وكالة «رويترز»، ستتناول المفاوضات مجموعة من القضايا، تشمل الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والملفات الإنسانية، إلى جانب الآليات الممكنة لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي سياق التحضير للجولة، من المقرر أن يعقد مفاوضون أمريكيون اجتماعات على مستوى الخبراء في بروكسل خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، لبحث الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، ومستقبل الترتيبات الأمنية في أوروبا، واحتياجات كييف الاقتصادية لإعادة الإعمار.

بوتين يوافق على استئناف المحادثات

وتأتي هذه التحركات بعدما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف المفاوضات الثلاثية، عقب اجتماعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مدينة سان بطرسبرج قبل نحو أسبوعين.

ورغم استئناف المسار الدبلوماسي، لا تزال الخلافات قائمة بين موسكو وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب، في ظل تباين مواقف الطرفين حول الترتيبات السياسية والأمنية، واستمرار الضغوط الأمريكية على أوكرانيا لدفعها نحو قبول تسوية.

هجمات متبادلة وتصعيد ميداني

وبالتوازي مع التحركات السياسية، تتواصل الهجمات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكراني، إذ شهدت العاصمة كييف انفجارات خلال هجوم روسي بطائرات مسيرة ليل الاثنين الثلاثاء، مع سقوط حطام في عدد من الأحياء واندلاع حرائق.

وفي المقابل، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إسقاط 10 طائرات مسيرة قال إنها كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 18 شخصا وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي استهدف بلدة كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا، مشيرا إلى أن إحدى الضربات طالت مدرسة كانت تُستخدم لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وفي محاولة لربط التهدئة الميدانية بالدعم العسكري الأمريكي، طرح زيلينسكي استعداد بلاده تعليق استهداف مصافي النفط الروسية لمدة شهر، مقابل حصول أوكرانيا على صواريخ «باتريوت» الأمريكية خلال الفترة نفسها، في خطوة تعكس استمرار مساعي كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية بالتزامن مع البحث عن مخرج دبلوماسي للحرب.