العثور على دانة مدفع فارغة باحدى العزب بالدقهلية

شهدت عزبة الشيخ عقل التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حالة من الاستنفار الأمني، عقب العثور على جسم غريب تبين أنه دانة مدفع فارغة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جسم غريب بعزبة الشيخ عقل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، كما تواجدت سيارة إسعاف بموقع الحادث تحسبًا لأي طارئ.



تم التعامل مع الجسم الغريب من قبل الجهات المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتأكد من تأمين المكان ولم يسفر عن وقوع إصابات .

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.