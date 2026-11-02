محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي وإدارات مجلس مدينة السنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي وعددًا من إدارات مجلس مدينة السنبلاوين، في زيارة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل ومدى سرعة إنجاز المعاملات والملفات المختلفة، والتأكد من حسن أداء الخدمات وتيسير الإجراءات.

ووجه المحافظ بزيادة عدد مقاعد الانتظار لاستيعاب المواطنين المترددين على المركز، وتوفير سبل الراحة لهم، مع ضرورة حسن استقبال المواطنين وتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء معاملاتهم، وعدم تعطيل مصالحهم، والتعامل الجاد مع مطالبهم وشكاواهم، بما يضمن تقديم خدمة لائقة وسريعة.

وتفقد المحافظ عددا من الإدارات داخل مجلس المدينة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة استكمال الإجراءات وتسليم نماذج التصالح للمواطنين فور استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع المتابعة المستمرة لملفات تراخيص البناء ومراجعتها أولًا بأول، وسرعة إنهاء إجراءات إصدارها وفقًا للقانون، وعدم تأخير مصالح المواطنين دون مبرر.

كما وجه اللواء طارق مرزوق، الأستاذ أحمد عرفة، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بضرورة متابعة سرعة فحص المتغيرات المكانية والرد عليها بدقة وفي التوقيتات المحددة، والتعامل الفوري مع استفسارات المواطنين المتعلقة بها، مع استمرار متابعة جميع الملفات لضمان إنجازها دون تأخير، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءاتهم.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بالمدينة والقرى التابعة لها، وجه المحافظ باستمرار الحملات المرورية والأمنية لضبط الدراجات البخارية المخالفة، ومصادرة أجهزة الصوت ومكبرات الصوت المخالفة المسببة للتلوث السمعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استكمال منظومة ترقيم التكاتك لتحقيق الانضباط وتسهيل حصرها والتعرف عليها.

كما شدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول، والمتابعة اليومية لمستوى النظافة بالشوارع والميادين، وعدم السماح بوجود أي تراكمات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين، مثمنا مستوى النظافة بالمدينة.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، استمع المحافظ إلى مطالبهم واستفساراتهم بشأن الخدمات والإجراءات المقدمة، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات متميزة وسريعة لهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية ومجالس المدن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن معيار النجاح في العمل التنفيذي هو مدى شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة وسرعة حصوله على حقوقه وإنجاز معاملاته.