قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي وإدارات مجلس مدينة السنبلاوين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي وعددًا من إدارات مجلس مدينة السنبلاوين، في زيارة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل ومدى سرعة إنجاز المعاملات والملفات المختلفة، والتأكد من حسن أداء الخدمات وتيسير الإجراءات.

ووجه المحافظ بزيادة عدد مقاعد الانتظار لاستيعاب المواطنين المترددين على المركز، وتوفير سبل الراحة لهم، مع ضرورة حسن استقبال المواطنين وتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء معاملاتهم، وعدم تعطيل مصالحهم، والتعامل الجاد مع مطالبهم وشكاواهم، بما يضمن تقديم خدمة لائقة وسريعة.

وتفقد المحافظ عددا من الإدارات داخل مجلس المدينة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة استكمال الإجراءات وتسليم نماذج التصالح للمواطنين فور استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع المتابعة المستمرة لملفات تراخيص البناء ومراجعتها أولًا بأول، وسرعة إنهاء إجراءات إصدارها وفقًا للقانون، وعدم تأخير مصالح المواطنين دون مبرر.

كما وجه اللواء طارق مرزوق، الأستاذ أحمد عرفة، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بضرورة متابعة سرعة فحص المتغيرات المكانية والرد عليها بدقة وفي التوقيتات المحددة، والتعامل الفوري مع استفسارات المواطنين المتعلقة بها، مع استمرار متابعة جميع الملفات لضمان إنجازها دون تأخير، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءاتهم.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بالمدينة والقرى التابعة لها، وجه المحافظ باستمرار الحملات المرورية والأمنية لضبط الدراجات البخارية المخالفة، ومصادرة أجهزة الصوت ومكبرات الصوت المخالفة المسببة للتلوث السمعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استكمال منظومة ترقيم التكاتك لتحقيق الانضباط وتسهيل حصرها والتعرف عليها.

كما شدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول، والمتابعة اليومية لمستوى النظافة بالشوارع والميادين، وعدم السماح بوجود أي تراكمات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين، مثمنا مستوى النظافة بالمدينة.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، استمع المحافظ إلى مطالبهم واستفساراتهم بشأن الخدمات والإجراءات المقدمة، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات متميزة وسريعة لهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية ومجالس المدن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن معيار النجاح في العمل التنفيذي هو مدى شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة وسرعة حصوله على حقوقه وإنجاز معاملاته.

الدقهليه محافظة المركز التكنولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

بيراميدز والأهلي

نجم الزمالك السابق: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومجلس الأهلي سبب أزمات الفريق

آرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة.. آرسنال في الصدارة

علي الرملي

علي الرملي لاعب منتخب الجودو ينافس على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب داكار 2026

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد