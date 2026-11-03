إعلامي: صناعة الأزمات أصبحت ممنهجة ضد الأهلي وتجاهل الإيجابيات

تساءل الإعلامي محمد فارس عن غياب عشاق الترند عن المشاهد الإيجابية التي تجمع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، ووائل جمعة، مدير الكرة، مشيرًا إلى أن الكواليس المصورة للمباريات تكشف باستمرار اعتماد عموتة على وائل جمعة وثقته الكبيرة فيه، سواء من خلال حديثهما عن تفاصيل المباريات أو الاحتفال معًا بالأهداف، رغم تحويل لقطة انفعال واحدة إلى أزمة استمرت في التداول وكأنها مسلسل تركي من 112 حلقة.

الاهلي

وقارن فارس بين التعامل مع لقطة عموتة ووائل جمعة، وموقف مكوينا عندما أبعد مدربه المساعد عن الخطوط خلال المباراة وأجبره على الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن الواقعة لم تحظَ بنفس حجم الاهتمام، كما أشار إلى تجاهل بعض الأصوات الإعلامية للمشهد الذي جمع محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بعدما راهن الأول على تصدي زميله لركلة الجزاء واحتفل معه عقب المباراة، رغم محاولات سابقة للترويج لوجود خلافات بين الحارسين.

واختتم محمد فارس حديثه بالإشارة إلى ما وصفه بازدواجية المعايير في تناول أخبار الكرة المصرية، معتبرًا أن هناك محاولات لصناعة صورة من الهدوء والاستقرار لدى المنافسين، مقابل التركيز على تصدير الأزمات والمشكلات داخل النادي الأهلي، حتى في المواقف التي تكشف عكس ذلك.