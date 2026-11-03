محسن الموافي يكشف أسرار صناعة الفسيخ.. من الجذور التاريخية إلى حكايات المشاهير

كشف محسن الموافي، صانع الأسماك المملحة، أسرار صناعة الفسيخ وطرق اختيار الأسماك وتمليحها وحفظها، وذلك خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «دي إم سي».

وأكد الموافي أن جودة الفسيخ تعتمد على اختيار سمك البوري الطازج والممتلئ، موضحًا أن مراحل التصنيع تشمل تنظيف الأسماك وتمليحها وحفظها داخل غرف مبردة للحفاظ على جودتها.

وتطرق إلى بطارخ البوري، مشيرًا إلى أن موسمها يمتد من 15 نوفمبر إلى 15 يناير، كما أوضح أن الرنجة تُستورد من هولندا وتُصنّع وتُدخّن داخل المصانع المصرية.

وحول اختيار الفسيخ، شدد على أهمية تماسك السمكة وسلامة قشورها، إلى جانب الشراء من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن سلامة المنتج ترتبط أساسًا بطرق تصنيعه وحفظه.

مصر القديمة

وأشار الموافي إلى الجذور التاريخية لتمليح الأسماك في مصر القديمة، قبل أن يستعرض تاريخ محله بمدينة بيلا، كاشفًا عن استقباله شخصيات بارزة، من بينهم الشيخ أبو العينين شعيشع، والفنان الراحل مصطفى متولي، والشاعر صلاح جاهين، والبكباشي محمد علي المنشاوي.