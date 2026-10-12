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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الدقهلية: حملات تفتيشية مكثفة على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم

بيطري الدقهلية
بيطري الدقهلية
أ ش أ

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، اليوم "الإثنين"، حملات تفتيشية موسعة ومكثفة على محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للمواصفات القياسية وحماية صحة المواطنين.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير محضر بشأن ضبط 900 كيلوجرام من مفروم الدجاج غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية؛ وذلك لعدم صحة البيانات المدونة على العبوة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور أحمد السباعي، أن المديرية نسقت جهودها بالكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومباحث التموين، والجهات المعنية بالمراكز والوحدات المحلية؛ لضمان سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق وتطبيق القانون بكل حسم.

مديرية الطب البيطري محافظة الدقهلية حملات تفتيشية محلات الجزارة

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