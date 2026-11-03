أحمد صبري: مصر تستطيع الضغط على منصات التواصل بحجم سوقها وعدد مستخدميها

أكد المهندس أحمد صبري، رئيس مجموعة عمل التسويق الرقمي بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك أدوات ضغط مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل حجم سوقها وعدد مستخدميها ومكانتها في سوق المحتوى العربي، مشددًا على ضرورة توظيف هذه القوة لإلزام المنصات بالالتزام بالقواعد المنظمة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مصر تضم نحو 120 مليون مواطن، يمثلون قرابة ثلث الوطن العربي، معتبرًا أن هذا الحجم يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في المنصات التي تعتمد على المحتوى العربي والجمهور المصري.

وأوضح أن المنصات ستتأثر بصورة كبيرة إذا قررت مصر منعها من الحصول على إيرادات إعلانية من السوق المحلية، مؤكدًا أن المحتوى العربي الذي تنتجه مصر يمثل جزءًا مهمًا من نشاط هذه المنصات، وأن غياب السوق المصرية أو حرمانها من الإعلانات سيترك تأثيرًا كبيرًا عليها.

وأشار إلى أن مصر تستطيع من خلال هذه القوة ممارسة ضغط يدفع المنصات إلى الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتنظيم، وفتح مكاتب رسمية لها داخل البلاد، والالتزام بالقوانين والمعايير المجتمعية.

ولفت إلى أن التجارب السابقة أظهرت إمكانية الوصول إلى إدارات المنصات عندما تستخدم الدولة أدواتها التنظيمية والاقتصادية، مستشهدًا بإغلاق تيك توك نحو 300 ألف حساب خلال يوم واحد بعد تعرضه لضغوط، وكذلك التوصل إلى ترتيبات ضريبية مع منصات التواصل، من بينها تيك توك وفيسبوك، تلزم أصحاب الحسابات بتقديم بطاقاتهم الضريبية للحصول على مستحقاتهم.

وأكد صبري أن تنظيم المجال لا يعني إلغاء صناعة المحتوى أو إهدار الفرص الاقتصادية التي توفرها للشباب، وإنما يستهدف وضع إطار واضح يضمن الاستفادة من هذه الصناعة، مع حماية المجتمع والأطفال من المحتوى الضار.

حماية الأبناء تمثل خطرًا لا يقل أهمية عن المخاطر الاقتصادية

وشدد على أن حماية الأبناء تمثل خطرًا لا يقل أهمية عن المخاطر الاقتصادية، باعتبار أن الشباب والأطفال جزء أساسي من مستقبل الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التنظيم والتقنين والتوعية يجب أن تكون عناصر رئيسية في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.