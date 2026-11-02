قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الجيوش الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية يستهدف استعادة حرية الملاحة وتعزيز الأمن بالمنطقة
عمرو أديب: علبة الجبنة البيضاء لا يمر عليها 15 يوم وسعرها بيزيد
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد حجاج يوضح آلية احتساب أرباح هدايا تيك توك وتوزيعها بين المنصة والوكالات

تيك توك
تيك توك
محمود محسن

كشف الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل آلية تحقيق الأرباح من الهدايا التي يتلقاها صناع المحتوى خلال البث المباشر على منصة تيك توك، موضحًا أن قيمة الهدايا التي تظهر للمستخدم لا تعني بالضرورة حصوله على المبلغ نفسه نقدًا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك فرقًا بين قيمة الهدايا التي تُرسل إلى صاحب البث وبين الأموال التي يحصل عليها بالفعل، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة الحساب والعملة المرتبطة به.

وأوضح أن الحساب المسجل على مصر يحصل على حصيلته بالجنيه المصري، بينما الحساب المسجل على دولة أجنبية تكون حصيلته بالدولار، لافتًا إلى أن قيمة الهدية نفسها تتحدد وفق عدد معين من العملات الافتراضية أو "الكوينز" التي يشتريها المستخدم مقابل مبلغ مالي.

وأشار إلى أن سعر العملات الافتراضية وقيمة الهدايا يختلفان من دولة إلى أخرى، موضحًا أن قيمة هدية الأسد تصل إلى نحو 20 ألف جنيه وفق المثال الذي عرضه، بينما تبلغ قيمة هدية الكونفيتي نحو 30 ألف جنيه تقريبًا.

وأكد حجاج أن صاحب البث لا يحصل على القيمة الكاملة للهدايا، إذ تقتطع منصة تيك توك جزءًا من الأموال، ثم تحصل الوكالة التي يتبع لها صانع المحتوى على جزء آخر، بينما يحصل صاحب الحساب على حصته المتبقية.

 المنصة تحصل على نسبة

وضرب مثالًا بتلقي أحد أصحاب البث هدايا تصل قيمتها إلى مليون جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ لا يدخل بالكامل إلى حسابه، لأن المنصة تحصل على نسبة، وكذلك الوكالة، وهو ما يجعل قيمة الهدايا الظاهرة مختلفة عن صافي الأرباح التي يحصل عليها صاحب البث.

وليد حجاج المعلومات تكنولوجيا المعلومات منصة تيك توك الهدايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

مودة الادهم

مودة الأدهم تغادر السجن بعد انتهاء مدة حبسها في قضية غسل الأموال والاتجار بالبشر

المتهم

بيحمل ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالشرقية

المتهم

صور الواقعة فيديو.. تاجر مخدرات يشعل النار فى قارب يحتوى على مخزن للممنوعات بالجيزة

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد