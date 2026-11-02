وليد حجاج يوضح آلية احتساب أرباح هدايا تيك توك وتوزيعها بين المنصة والوكالات

كشف الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل آلية تحقيق الأرباح من الهدايا التي يتلقاها صناع المحتوى خلال البث المباشر على منصة تيك توك، موضحًا أن قيمة الهدايا التي تظهر للمستخدم لا تعني بالضرورة حصوله على المبلغ نفسه نقدًا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك فرقًا بين قيمة الهدايا التي تُرسل إلى صاحب البث وبين الأموال التي يحصل عليها بالفعل، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة الحساب والعملة المرتبطة به.

وأوضح أن الحساب المسجل على مصر يحصل على حصيلته بالجنيه المصري، بينما الحساب المسجل على دولة أجنبية تكون حصيلته بالدولار، لافتًا إلى أن قيمة الهدية نفسها تتحدد وفق عدد معين من العملات الافتراضية أو "الكوينز" التي يشتريها المستخدم مقابل مبلغ مالي.

وأشار إلى أن سعر العملات الافتراضية وقيمة الهدايا يختلفان من دولة إلى أخرى، موضحًا أن قيمة هدية الأسد تصل إلى نحو 20 ألف جنيه وفق المثال الذي عرضه، بينما تبلغ قيمة هدية الكونفيتي نحو 30 ألف جنيه تقريبًا.

وأكد حجاج أن صاحب البث لا يحصل على القيمة الكاملة للهدايا، إذ تقتطع منصة تيك توك جزءًا من الأموال، ثم تحصل الوكالة التي يتبع لها صانع المحتوى على جزء آخر، بينما يحصل صاحب الحساب على حصته المتبقية.

المنصة تحصل على نسبة

وضرب مثالًا بتلقي أحد أصحاب البث هدايا تصل قيمتها إلى مليون جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ لا يدخل بالكامل إلى حسابه، لأن المنصة تحصل على نسبة، وكذلك الوكالة، وهو ما يجعل قيمة الهدايا الظاهرة مختلفة عن صافي الأرباح التي يحصل عليها صاحب البث.