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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من أساليب متطورة في السرقة الإلكترونية

د وليد حجاج
د وليد حجاج
محمود زيدان

حذر الدكتور وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، من أساليب حديثة ومتطورة يتبعها المحتالون للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم البنكية، مؤكدًا أن قطاعًا عريضًا من المواطنين ينخدع بأساليب التضليل المباشر عبر المكالمات الهاتفية والروابط الخبيثة التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأوضح «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»،  أن البنوك وتطبيقات الدفع الرقمي، وفي مقدمتها تطبيق «إنستا باي»، لا تطلب إطلاقًا من العملاء تنفيذ أي إجراءات أو إدخال أكواد أو الإفصاح عن البيانات المدونة على ظهر البطاقات البنكية أو أرقام الحسابات، مشددًا على أن موظف خدمة العملاء الحقيقي يُحظر عليه قانونًا ومهنيًا استقبال هذه البيانات من العميل أثناء الاتصال.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن عصابات الاحتيال الإلكتروني تركز جهودها على استهداف فئتي كبار السن والأطفال، من خلال استغلال كبار السن بإيهامهم بأن المكالمة الواردة من جهة رسمية أو بنكية لتحديث البيانات، مما يتطلب توعية مستمرة من الأسر لمحيطهم العائلي بعدم التجاوب مع أي اتصالات مشابهة.

وأضاف أن الأطفال يتم استهدافهم من خلال الألعاب الجماعية التفاعلية عبر منصات التشغيل المختلفة، حيث يرسل المحتالون روابط خبيثة للطفل أثناء اللعب لاستغلال البطاقات البنكية الخاصة بأولياء الأمور والمربوطة بحسابات الشحن لشراء الألعاب أو إجراء الانتقالات، مما يؤدي لسرقة بيانات البطاقة واختراق الحساب المالي بالكامل.

ودعا «حجاج» المواطنين إلى ضرورة التثبت والتحقق من شخصية أي متصل يطلب بيانات شخصية حتى وإن كان يمتلك معلومات أولية عن الضحية، مع الانتباه لعدم الضغط على أي روابط غير موثوقة أو مشاركة بيانات البطاقات البنكية تحت أي ظرف من الظروف.

د وليد حجاج خبير أمن المعلومات تكنولوجيا الاتصالات أخبار توك شو

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