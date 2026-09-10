عبدالحميد بسيوني: الأهلي لم يصل للتشكيل الأمثل.. ويعاني من عدم الانضباط التكتيكي

تحدث عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق لحرس الحدود، عن موقف استبدال علي محمود مع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور يجب التعامل معها داخل غرفة الملابس.

بسيوني يكشف عن رأيه في أزمة عموتة مع نجم الأهلي

وقال عبدالحميد بسيوني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "اللاعب المصري دائمًا معترض على الاستبدال سواء كان جيدًا أو سيئًا، ودائمًا بتحدث مع اللاعبين، لازم وأنت بتستبدل تكون مبسوط علشان زميلك يقدر يقدم أداء قوي".

وأضاف: "وأنا كمدير فني لازم أتجاهل الدخول والخروج، وفي غرف الملابس نحط عقوباتنا ويكون الأمر داخلي".

وانتقل بسيوني للحديث عن فترة إعداد الأهلي والمستوى الذي ظهر به الفريق خلال مبارياته الماضية، قائلًا: "فترة الإعداد هدفها الوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية والتشكيل الأساسي اللي أدخل بيه الموسم، وشوفنا الأهلي خلال اللقاءات الماضية مفيش أي ثبات في التشكيل ولا في التبديلات".

وتابع: "مشوفناش أي جمل ولا أي تحولات ولا أي جمل تكتيكية في الملعب، والأهلي أحيانًا يفتقد الحلول، ويعاني من عدم الانضباط التكتيكي".

وأوضح: "شفنا الأهلي بيعاني في التحولات الدفاعية لما بيفقد الكرة، والأهلي تلقى 3 أهداف في 4 لقاءات، وده يؤكد كلامي".

واختتم عبدالحميد بسيوني تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يصل إلى التشكيل الأمثل، ولا توجد جمل مركبة ومتكررة في المباريات تحت قيادة الحسين عموتة".

سقوط عموتة.. الأهلي يخسر وديا أمام أهلي بني غازي بهدف نظيف

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارة أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وشهدت المباراة تجربة عدد من اللاعبين، في إطار استعدادات الأهلي للاستحقاقات المقبلة، ومنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ونجح فريق أهلي بني غازي في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليحسم المواجهة الودية لصالحه بنتيجة 1-0.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع عناصر الفريق ومنح اللاعبين فرصة المشاركة والحفاظ على جاهزيتهم، إلى جانب تجربة بعض الخطط والتشكيلات خلال المباريات الودية.