النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم قاعة أفراح بطريق برطس، بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مساء الإثنين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمنطقة.

بلاغ بنشوب حريق داخل قاعة القصر الملكي بأوسيم

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل قاعة أفراح القصر الملكي بطريق برطس في أوسيم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت القوات جهودها لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط القاعة، لتسهيل أعمال الإطفاء ومنع اقتراب المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

وتكثف مباحث الجيزة جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وحصر الخسائر والتلفيات ومدى وجود إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.