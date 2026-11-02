السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالخصوص دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الشارع العمومي بمدينة الخصوص، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الشارع العمومي بمدينة الخصوص.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الشارع العمومي بمدينة الخصوص، ملك "إبراهيم م م". ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.