المرور: ضبط 107 آلاف مخالفة خلال يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (107590) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1072) سائق تبين إيجابية عدد (39) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

وتواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (507) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (204) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (10) أحكام ، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.