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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بنك القاهرة: طرح البنك في البورصة ناجح بكل المقاييس رغم التحديات الإقليمية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

وصف حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، طرح البنك في البورصة المصرية بأنه طرح ناجح بكل المقاييس، سواء من حيث معدلات التغطية والإقبال من المستثمرين، أو نسب التخصيص التي تحققت، رغم التحديات والصعوبات التي تشهدها المنطقة.

تعاون المؤسسات يدعم نجاح طرح بنك القاهرة

وقال أباظة، خلال احتفالية بنك القاهرة بالبورصة المصرية، إن نجاح الطرح جاء نتيجة التعاون والدعم الذي حظي به البنك من مختلف الأطراف على مدار العام الماضي، وهو ما أسهم في إتمام عملية الطرح وتحقيق النتائج المستهدفة.

ووجه الشكر إلى البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن دوره لم يقتصر على الجانب الرقابي، بل امتد إلى دعم المناقشات مع المستثمرين، من خلال إبراز قوة الاقتصاد المصري ومتانة السياسة النقدية، وهو ما ساعد على تعزيز الثقة في الطرح.

كما أشاد بالتعاون الذي قدمه بنك مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب شركاء ومستشاري عملية الطرح، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤسسة KPMG، وجميع الجهات التي ساهمت في استكمال الإجراءات وإعادة مراجعة الميزانيات خلال فترة زمنية قياسية.

أباظة يشيد بفرق العمل ومجلس إدارة بنك القاهرة

وأبرز الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة الدور الذي قامت به فرق العمل داخل البنك على مدار العامين الماضيين، إلى جانب جهود مجلس الإدارة والفرق التأسيسية، مؤكدًا أن ما تحقق لم يكن ليتحقق دون تكاتف جميع الأطراف وتضافر جهودها.

ورحب أباظة بالمستثمرين المشاركين في الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الإقبال الذي شهده الطرح يعكس حجم الثقة والتعاون بين المؤسسات المختلفة، ويؤكد نجاح هذه الخطوة المهمة في مسيرة بنك القاهرة.

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