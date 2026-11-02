صحة القليوبية: تطعيم 949 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة إنجاز 79% خلال 8 أيام

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، نجاح الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في تطعيم 949 ألفًا و651 طفلًا، بنسبة إنجاز بلغت 79% من إجمالي المستهدف، وذلك بنهاية اليوم الثامن من الحملة.



وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبمشاركة فريق إشراف الوزارة.



وتواصل الفرق الطبية والإشرافية جهودها الميدانية بمختلف الإدارات الصحية، من خلال متابعة أعمال التطعيم ومراجعة معدلات الأداء، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين واستكمال النسب المقررة.



وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار تكثيف جهود الحملة، داعية الأسر إلى الحرص على تطعيم أطفالهم، باعتبار التطعيم خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال.