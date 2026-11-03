خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط المتهم بقتل الشاب أحمد أشرف عبد الواحد، 22 عامًا، وإصابة شقيقيه، باستخدام سلاح أبيض، خلال دقائق من وقوع الحادث بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، وذلك عقب تحرك أمني سريع لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

خلاف على خطوبة فتاة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوصول الشاب أحمد أشرف عبد الواحد إلى مستشفى السلام جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، فيما استقبل المستشفى شقيقيه مصابين بإصابات متفرقة، من بينهم عبد الواحد أشرف عبد الواحد، 29 عامًا، الذي أصيب بجرح في فروة الرأس.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتحري، ونجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه خلال دقائق من وقوع الحادث، في استجابة أمنية سريعة أسهمت في سرعة ضبط المتهم.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب خطوبة فتاة، وتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض سكين، أسفر عن مقتل الشاب وإصابة شقيقيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.