جهود مكثفة لأمن بورسعيد لضبط متهم أنهى حياة شاب وأصاب شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتوجيهات اللواء وائل رشدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ومتابعة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات واقعة، مصرع شاب واصابة شقيقة و تحديد هوية المتورط فيها، وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب واصابة شقيقه فى بورسعيد

كان الشاب أحمد أشرف عبد الواحد، 22 عامًا، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، إثر واقعة اعتداء شهدها شارع الجمهورية بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، فيما أصيب شقيقه خلال الواقعة.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب أحمد أشرف عبد الواحد في حالة صحية حرجة، إثر إصابته بطعنة نافذة في منطقة القلب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إنقاذه.

كما استقبل المستشفى شقيقه عبد الواحد أشرف عبد الواحد، 29 عامًا، مصابًا بجرح في فروة الرأس، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة له.