عمرو أنور: الأهلي حقق مكاسب عديدة أمام المقاولون العرب

أكد عمرو أنور، لاعب الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر حقق العديد من المكاسب الفنية، مشيرًا إلى أهمية استغلال البطولة في منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيزهم للمباريات المقبلة.



وقال عمرو أنور، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة الأهلي والمقاولون العرب حققت أهدافها، سواء على مستوى النتيجة أو الدفع بعدد من اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة، مؤكدًا أن الأهلي خرج بمكاسب متعددة من اللقاء.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع بطولة كأس عاصمة مصر بجدية واهتمام أكبر خلال الموسم الحالي، مقارنة بالمواسم السابقة، موضحًا أن الاعتماد على اللاعبين البدلاء يمثل خطوة إيجابية، ويسهم في زيادة المنافسة بين عناصر الفريق على حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

وتطرق لاعب الأهلي السابق إلى عدم مشاركة محمد مجدي أفشة بصورة منتظمة، متسائلًا عن أسباب ابتعاده عن المشاركة رغم غياب إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانات يمكن الاستفادة منها خلال المباريات.

واختتم عمرو أنور تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي يفتقد جهود رامي ربيعة، في ظل تألقه مع فريق العين الإماراتي، مؤكدًا أن غياب اللاعب يمثل خسارة للفريق الأحمر في ظل ما يمتلكه من خبرات وإمكانات دفاعية.