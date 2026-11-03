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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلافات مع الرمادي.. البنك الأهلي يدرس مستقبل الجهاز الفني وعاصم صلاح ضمن الحسابات

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن بوجود خلافات داخل نادي البنك الأهلي بين إدارة النادي وأيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية، على خلفية بعض المواقف المتعلقة بغياب المدرب عن الفريق وعودته.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بحسب مصادرنا، بدأت الأزمة بعدما سافر الرمادي في وقت سابق للحصول على رخصة تدريبية دون إخطار إدارة النادي، وذلك قبل تعرضه للوعكة الصحية، قبل أن يسافر مجددًا للاطمئنان على حالته الصحية، دون وجود أي خلافات في ذلك التوقيت.

وتابع، فوجئت إدارة النادي بعودة الرمادي قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري، حيث تواجد مع الفريق وألقى محاضرة على اللاعبين، وأبلغهم بأنه سيكون موجودًا في المباراة.

وواصل، أن إدارة البنك الأهلي تدرس حاليًا إمكانية رحيل أيمن الرمادي، مع وجود اتجاه للإبقاء على عاصم صلاح في منصب المدير الفني، خاصة في ظل علاقته الجيدة بلاعبي الفريق.

واختتم، كما توجد مطالب داخل النادي بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، حال الاستقرار على رحيل الرمادي، على أن تحسم الإدارة موقفها النهائي خلال الفترة المقبلة.

ايمن الرمادي البنك الاهلي دوري أورا اخبار الرياضة

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