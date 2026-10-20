التعادل الايجابي يحسم مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

انتهت مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي بالتعادل الايجابي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز عمر عدلي هدف دجلة في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتعرض سيف تقا للطرد في الدقيقة 17 بعد استخدام المرفق ضد لاعب البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 56 أحرز صلاح بوشامة لاعب البنك الأهلي هدف التعادل لفريقه.

وضم تشكيل وادي دجلة أمام البنك الأهلي في الدوري المصري كلًا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن أحمد، عمر عدلي، سيف تقا، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سيد، محمد سعيد جهينة، زياد أسامة زيزو.

خط الهجوم: محمود دياسطي، حمزة حسان، إبراهيم البهنسي.