من خلاف بسبب رش المياه إلى 6 ساعات في غرفة العمليات.. القصة الكاملة لمقتل إبراهيم بغدادي لاعب البنك الأهلي السابق

شهدت واقعة مقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريقي البنك الأهلي وزد، تطورات جديدة، عقب إلقاء القبض على اثنين من المتهمين على خلفية الواقعة، بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وجاءت هذه التطورات بعد مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة اللاعب السابق بطعنات نافذة في منطقة البطن، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، رغم خضوعه لجراحة استمرت نحو 6 ساعات في محاولة لإنقاذ حياته.

وبحسب المعلومات المتاحة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل المشاجرة التي انتهت بمصرعه.

وفي تطور لاحق، صدر تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى دفن إبراهيم بغدادي في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأصدقائه.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتحولت الواقعة إلى حالة من الحزن بين أسرة اللاعب السابق ومحبيه، بعدما انتهت حياته في مقتبل العمر إثر مشاجرة مأساوية، لتعيد الحادثة التأكيد على خطورة تصاعد الخلافات اليومية وتحولها إلى أعمال عنف تنتهي بفقدان الأرواح.