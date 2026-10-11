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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يعلن مدة غياب أسامة فيصل بعد إصابته بمباراة مودرن سبورت

أسامة فيصل
أسامة فيصل
عبدالله هشام

أعلن نادي البنك الأهلي رسميا إصابة اللاعب أسامة فيصل بقطع في غضروف الركبة بعد مواجهة مودرن سبورت في كأس الرابطة.

وسيخضع أسامة فيصل سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، بعد تعرضه لقطع كامل في غضروف الركبة.

وتتراوح مدة غياب أسامة فيصل عن الملاعب ما بين الـ4 إلى 6 أشهر لأن اللاعب سيقوم بجراحة خياطة وإصلاح للغضروف.

البنك الأهلي يعلن إصابة أسامة فيصل

أعلن نادي البنك الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي كشفت عن تعرض اللاعب لقطع في غضروف الركبة، ما يستدعي التدخل الجراحي خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد الأسيوطي، رئيس الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، الأمر الذي يتطلب إجراء جراحة عاجلة من أجل التعامل مع الإصابة وتحديد الخطوات اللازمة لبدء مرحلة التعافي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن النادي سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تحديد موعد إجراء العملية الجراحية التي سيخضع لها أسامة فيصل، تمهيدًا لبدء البرنامج التأهيلي وفقًا لتوصيات الفريق الطبي، وبما يتناسب مع طبيعة الإصابة وحالة اللاعب بعد الجراحة.

ومن المنتظر أن يخضع مهاجم البنك الأهلي لمتابعة طبية مستمرة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقييم تطور حالته الصحية وتحديد مدى استجابته للعلاج والتأهيل، قبل اتخاذ القرار بشأن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية.

نادي البنك الأهلي البنك الأهلي أسامة فيصل مودرن سبورت كأس الرابطة

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