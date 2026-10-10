إصابة أسامة فيصل بقطع .. وجراحة عاجلة لـ لاعب البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي كشفت عن تعرض اللاعب لقطع في غضروف الركبة، ما يستدعي التدخل الجراحي خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد الأسيوطي، رئيس الجهاز الطبي بنادي البنك الأهلي، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، الأمر الذي يتطلب إجراء جراحة عاجلة من أجل التعامل مع الإصابة وتحديد الخطوات اللازمة لبدء مرحلة التعافي.

تحديد موعد الجراحة خلال الأيام المقبلة

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن النادي سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تحديد موعد إجراء العملية الجراحية التي سيخضع لها أسامة فيصل، تمهيدًا لبدء البرنامج التأهيلي وفقًا لتوصيات الفريق الطبي، وبما يتناسب مع طبيعة الإصابة وحالة اللاعب بعد الجراحة.

ومن المنتظر أن يخضع مهاجم البنك الأهلي لمتابعة طبية مستمرة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقييم تطور حالته الصحية وتحديد مدى استجابته للعلاج والتأهيل، قبل اتخاذ القرار بشأن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية.

ضربة قوية للبنك الأهلي قبل الاستحقاقات المقبلة

وتأتي إصابة أسامة فيصل في توقيت صعب بالنسبة إلى البنك الأهلي، الذي يسعى إلى الاستفادة من جميع عناصره الأساسية خلال منافسات الموسم الجاري، في ظل أهمية المرحلة المقبلة من مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمثل غياب المهاجم ضربة للجهاز الفني، الذي سيحتاج إلى التعامل مع الموقف وفقًا لمدة غياب اللاعب التي ستتحدد بصورة أوضح بعد إجراء الجراحة وتقييم حالته الطبية.

ويترقب مسؤولو النادي والجهاز الفني تطورات الحالة الصحية لأسامة فيصل، مع التركيز على توفير الرعاية الطبية اللازمة له، وضمان خضوعه لبرنامج تأهيلي مناسب يساعده على استعادة جاهزيته البدنية والفنية.

ويأمل البنك الأهلي أن يتجاوز اللاعب هذه الإصابة بنجاح، وأن يتمكن من العودة إلى الملاعب في أفضل حالة ممكنة، دون التسرع في تحديد موعد عودته قبل اكتمال مراحل العلاج والتأهيل