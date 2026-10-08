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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودرن سبورت يتقدم على البنك الأهلي بثنائية نظيفة بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي مودرن سبورت والبنك الأهلي بتقدم مودرن بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين  ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2027-2026.

وسجل هدفي مودرن سبورت كل من غنام محمد وعلي فوزي في الدقيقتين 7 و37 من انطلاق المباراة.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي (18)

خط الدفاع : آدم رجم (7) - محمد شرقية (3) - محمود الحلواني (20) - علي فوزي (77)

خط الوسط : غنام محمد (27) - خالد رضا (4) - محمد صبري (8)

خط الهجوم: محمد تيتو (90) - كامل كابوريا (98) - محمود ممدوح (9)

البدلاء : مصطفى مخلوف - احمد يوسف - طارق السيد - أحمد مصطفى - مايكل  - كريم يحيي - علي زعزع - سليم سليمان - ايبا

تشكيل البنك الأهلي

أعلن عاصم صلاح المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2027-2026.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع.. محمود الجزار، محمد نصر، أحمد متعب، هشام صلاح

خط الوسط.. محمد بن شرقي، أحمد مدبولى، فرانسيسكو اندرسون، صلاح بوشامة

خط الهجوم.. ياو أنور، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي، خالد شيفو، كريم الفناجيلي،محمد رضا، مصطفى دويدار، أمير مدحت، سيد نيمار، مودي ناصر، أحمد ريان.

ويتواجد مودرن سبورت رفقة البنك الأهلي في المجموعة الثانية بكأس الرابطة مع بيراميدز - سموحة  - القناة.

وفاز بيراميدز علي القناة 3-2 في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

حكام مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلي 

يدير لقاء مودرن سبورت أمام البنك الأهلي طاقم حكام مكون من: أحمد الغندور حكما للساحة ورجب محمد مساعد أول وكريم زكي مساعد ثاني ومحمد عبد العليم حكما رابعا ووليد ناجي حكما للفار وحسني سلطان حكما مساعدا للفار.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 20 فريقا، هي أندية الدوري المصري الممتاز 2026-2027.

نظام بطولة كأس الرابطة 

تم تقسيم الأندية الـ20 على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة منها 5 فرق.

ويخوض كل فريق 4 مباريات في دور المجموعات، مع حصول كل مجموعة على جولة راحة لأحد فرقها.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث تستكمل المنافسات بنظام خروج المغلوب، وصولا إلى المباراة النهائية.

وتقام الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب في ربع النهائي ونصف النهائي، وفقا للنظام المعتمد للبطولة.

وتشهد الجولة الأولى إقامة 8 مباريات، بواقع مباراتين في كل مجموعة، مع حصول فريق واحد من كل مجموعة على راحة.

مودرن سبورت البنك الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

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